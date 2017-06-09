عدن ـ إياد أحمد ووكالات

أحرزت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما جديدا شرق العاصمة صنعاء وسيطرت على تلال إستراتيجية بإسناد من طيران التحالف العربي بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح.

وقالت مصادر ميدانية لـ «الأنباء»: ان قوات الشرعية تمكنت من تحرير عدة تلال من جبل الكحل الإستراتيجي بمديرية نهم شرق صنعاء، مشيرة إلى أن طيران التحالف العربي استهدف مواقع وآليات للميليشيات في منطقة مسورة وفي التلة السوداء ومواقع أخرى في منطقتي محلي والمدفون شرق العاصمة.

في غضون ذلك، دمرت طائرات التحالف مخازن أسلحة وآليات عسكرية للميليشيات في محافظتي صعدة وحجة شمال وغرب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية لـ «الأنباء» ان طائرات التحالف شنت سلسلة غارات على مواقع وتحركات الميليشيات في مديرية ميدي الساحلية ومواقع أخرى في منطقتي حيران وعاهم وحرض بمحافظة حجة ودمرت الغارات مخازن أسلحة للميليشيات جنوب مزارع النسيم واستهدفت تعزيزات كانت في طريقها إلى جبهات القتال في ميدي وحرض.

وأضافت المصادر «ان غارات طائرات التحالف دمرت مخزن أسلحة وآليات عسكرية في مركز محافظة صعدة ومديرية الظاهر غرب المحافظة التي تعد المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي».

في سياق متصل، واصلت ميليشيات الحوثي وصالح قصفها المدفعي والصاروخي العنيف على الأحياء السكنية في مدينة تعز كعادتها في استهداف المدنيين ردا على خسائرها الكبيرة أمام قوات الشرعية شرق المدينة.

وقالت مصادر ميدانية لـ «الأنباء» ان الميليشيات شنت قصفا عنيفا على الأحياء السكنية في مناطق «بير باشا والمطار القديم ومدينة النور السكنية» غرب المدينة واستهدفت أيضا عدة مناطق محررة شرق تعز وخلفت ضحايا في صفوف المدنيين بينهم نساء وأطفال وأضرارا بالغة في منازل وممتلكات المواطنين.