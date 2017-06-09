قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ان قطر تواجه «عزلة لنجاحنا وتقدمنا»

وأضاف في تصريحات نقلتها رويترز أن «القوات التركية القادمة لقطر هي لمصلحة أمن المنطقة بأسرها»، مشيرا الى انه «لا تغيير في وضع الجيش القطري ولم نحرك أي قوات».

وأضاف ان «الإمارات تعتمد على الغاز القطري في توفير 40% من الكهرباء». هذا ويلتقي وزير الخارجية القطري، نظيره الروسي سيرغي لافروف، السبت المقبل، في العاصمة موسكو.

ونقلت قناة «روسيا اليوم»، عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، قوله «إن وزير الخارجية القطري، سيزور موسكو هذا الأسبوع، وسيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، السبت المقبل».

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يلتقي الوزير القطري الذي يجتمع مع لافروف، بحسب وكالة «سبوتنيك».

من جهة أخرى، أعربت روسيا أمس عن استعدادها لزيادة الصادرات الزراعية إلى دولة قطر. ونقلت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، عن نائب وزير الزراعة الروسي، جنبلاط خاتوف، قوله في معرض رده على سؤال أحد الصحافيين فيما إذا كانت روسيا مستعدة لزيادة صادراتها الزراعية إلى قطر، «بلدنا لديها إمكانيات كبيرة للتصدير، وفي حال وجد الطلب عليه، فمن دون شك هو أمر ممكن».

ولفت إلى أن الدوحة لم تتوجه بطلب بهذا الصدد إلى وزارة الزراعة الروسية.