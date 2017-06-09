أقرت الحكومة الفلبينية أمس، بالسماح للمواطنين بالذهاب إلى قطر من أجل العمل، وذلك بعد يومين من إصدارها قرارا بتعليق سفرهم مؤقتا، على خلفية الأزمة بين الدوحة ودول عربية.

وأعلنت وزارة العمل والتوظيف الفلبينية في بيان أمس، إلغاء حظر السفر الذي تم فرضه على العمالة الفلبينية الوافدة إلى قطر، والذي تم إصداره الثلاثاء الماضي.

وعزا وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو، التراجع عن قرار الحظر إلى «تأكيد المسؤولين في الفلبين أن الأوضاع في قطر طبيعية، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن سلامة المواطنين هناك».

وفي المقابل، أفاد بيلر بأنه بحث طلبات جديدة خاصة بإيفاد مواطنين فلبينيين إلى قطر سيظل «معلقا بشكل مؤقت خشية مزيد من التطورات».

من جهتها، أصدرت السفارة الفلبينية في قطر أمس، إعلانا لرعاياها طالبتهم فيه بالتزام الهدوء، مع الإشارة إلى أن تعليق قرار حظر السفر إلى قطر يشمل جميع الحاصلين على شهادات العمل بالخارج.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يعمل أكثر من مليوني فلبيني في الشرق الأوسط، وتستضيف قطر وحدها نحو 140 ألف شخص، فيما تضم السعودية ما يقرب من مليون عامل فلبيني.

وقال وزير العمل والتوظيف الفلبيني الثلاثاء الماضي، إن مانيلا اتخذت خطوة تعليق سفر رعاياها من العاملين إلى قطر، خشية تفاقم الأزمة بين قطر ودول خليجية وعربية.

وأشار إلى وجود 141 ألف عامل في قطر مسجلين اعتبارا من العام الماضي، وأن الرقم الإجمالي يمكن أن يتجاوز 200 ألف إذا تم احتساب المقيمين بشكل غير شرعي.