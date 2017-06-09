استدعت تشاد سفيرها في العاصمة القطرية الدوحة، للتشاور، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التشادية.

وقال البيان «في أعقاب التوتر الديبلوماسي بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر ودولة قطر، قررت حكومة جمهورية تشاد استدعاء سفيرها في العاصمة القطرية الدوحة للتشاور»، حسبما ذكر أمس موقع تشاد انفو كوم الاخباري.

واضاف البيان «تدعو الحكومة التشادية جميع الدول المعنية الى اللجوء للحوار في حل هذه الأزمة، وتدعو أيضا دولة قطر إلى الوفاء بالتزاماتها من خلال وقف كل موقف يمكن أن يضر بتماسك دول المنطقة وبالسلام العالمي».