أصدر مكتب الاتصال الحكومي في قطر بيانا اليوم فيما يلي نصه :-



قال تعالى في محكم تنزيله "ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء" صدق الله العظيم ( سورة ابراهيم - الآية 24 )



انطلاقا من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا الانسانية وعاداتنا القطرية الاصيلة ندعو جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة إلى الترفع والاستمرار في عدم الانزلاق وتجنب الرد بالمثل على الاساءات والبذاءات التي تنشر في وسائل التواصل المختلفة.



كما ندعوكم إلى المزيد من التحلي بروح المسؤولية التي عرفت عنكم وعدم الاساءة للدول أو رموزها وشعوبها مع كفالة حق كل مواطن قطري ومقيم في التعبير عن وجهة نظره لبيان الحق والصواب بالتي هي أحسن واضعا نصب عينيه القيم الإسلامية والعربية.