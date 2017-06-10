الأمير: حريصون على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي

صاحب السمو بعث ببرقيتي شكر إلى أمير قطر ونائب رئيس الإمارات وتلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي

في إطار المساعي الحثيثة التي يقوم بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لرأب الصدع في الأزمة الخليجية الأخيرة، تلقى سموه اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي ريكس تليرسون، بحثا فيه آخر المستجدات في المنطقة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما حظي به سموه والوفد الرسمي المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال الزيارة الأخوية التي قام بها سموه لدولة قطر الشقيقة.

معبرا سموه عن بالغ سروره باللقاء الأخوي الذي جمعه بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وما ساده من روح الأخوة والمودة في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية متميزة بينهما كما تجسد الحرص المشترك على دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية سائلا سموه المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة ودوام العافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم في ظل قيادة سموه المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما حظي به سموه والوفد الرسمي المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال الزيارة الأخوية التي قام بها سموه لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

معربا سموه عن بالغ سروره باللقاء الأخوي الذي جمعه بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإخوانهم الكرام وما ساده من روح الأخوة والمودة في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة بينهما كما تجسد الحرص المشترك على تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم عليهما موفور الصحة ودوام العافية وأن يحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الرفعة والازدهار.



هذا، وبعد 4 أيام من قطع علاقاتها مع الدوحة، أعلنت المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تصنيف 59 شخصا بينهم 3 كويتيين إضافة إلى 12 كيانا في قوائم الإرهاب المحظورة لديها.



وقالت الدول الأربع في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء السعودية ان القائمة «مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى».



وأضافت مصادر سعودية أن قوائم أخرى ستصدر لاحقا.



من جانبها، ردت الدوحة منددة باللائحة، واعتبرت في بيان ان القائمة تؤكد «مجددا اتهامات لا أساس لها». وقالت انها تقوم بجهود في مجال مكافحة الإرهاب اكبر من تلك التي تقوم بها بعض الدول الأربعة.

كما أكد البيان المشترك للدول الأربع أن القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.

وهذا نص البيان:تعلن كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، أنها في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات في الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها، المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلي عام 2014، مما عرّض الأمن الوطني لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها.

فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف 59 فردا و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التي سيتم تحديثها تباعا والإعلان عنها.

وهذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.

وتجدد الدول الأربع التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات، وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي.

وستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أيا كان مصدره، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لا ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها.

وتؤكد الدول المعلنة لهذا البيان شكرها للدول الداعمة لها في إجراءاتها في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف، وتعتمد عليها في مواصلة الجهود والتعاون للقضاء على هذه الظاهرة التي طالت العالم، وأضرت بالإنسانية.

من جانبها، نددت قطر بلائحة الإرهاب وقالت في بيان «البيان الذي نشرته السعودية والإمارات والبحرين ومصر يؤكد مجددا اتهامات لا أساس لها».

وأضافت الحكومة القطرية أن موقفها من مكافحة الإرهاب أقوى من كثير من الدول الموقعة على البيان المشترك وأن هذه حقيقة تجاهلها معدو البيان.

وقالت قطر إنها قادت المنطقة في مهاجمة ما وصفتها بجذور الإرهاب فمنحت الشباب الأمل من خلال توفير الوظائف وتعليم مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وتمويل برامج مجتمعية تتحدى أجندات المتطرفين.

إلى ذلك، دعا وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل امس إلى تكثيف الجهود الديبلوماسية لحل أزمة قطر، وقال إن دول الخليج يجب أن ترفع الحصار البري والبحري والجوي الذي فرضته على قطر هذا الأسبوع.

القائمة الكاملة بالأفراد والكيانات

الأفراد :

1- خليفة محمد تركي السبيعي - قطري

2- عبدالملك محمد يوسف عبدالسلام - أردني

3- أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام - أردني

4- إبراهيم عيسى الحجي محمد الباكر- قطري

5- عبدالعزيز بن خليفة العطية - قطري

6- سالم حسن خليفة راشد الكواري - قطري

7- عبدالله غانم مسلم الخوار- قطري

8- سعد بن سعد محمد الكعبي - قطري

9- عبداللطيف بن عبدالله الكواري - قطري

10- محمد سعيد بن حلوان السقطري - قطري

11- عبدالرحمن بن عمير النعيمي - قطري

12- عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني - يمني

13- خليفة بن محمد الربان - قطري

14- عبدالله بن خالد آل ثاني - قطري

15- عبدالرحيم أحمد الحرام - قطري

16- حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي - كويتي

17- مبارك محمد العجي - قطري

18- جابر بن ناصر المري - قطري

19- يوسف عبدالله القرضاوي - مصري

20- محمد جاسم السليطي - قطري

21- علي بن عبدالله السويدي - قطري

22- هاشم صالح عبدالله العوضي - قطري

23- علي محمد محمد الصلابي - ليبي

24- عبدالحكيم بلحاج - ليبي

25- المهدي حاراتي - ليبي

26- إسماعيل محمد محمد الصلابي - ليبي

27- الصادق عبدالرحمن علي الغرياني - ليبي

28- حمد عبدالله الفطيس المري - قطري

29- محمد أحمد شوقي الإسلامبولي - مصري

30- طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر- مصري

31- محمد عبدالمقصود محمد عفيفي - مصري

32- محمد الصغير عبدالرحيم محمد - مصري

33- وجدي عبدالحميد محمد غنيم - مصري

34- حسن أحمد حسن محمد الدقي الهوتي - إماراتي

35- حاكم عبيسان الحميدي المطيري - سعودي/كويتي

36- عبدالله محمد سليمان المحيسني - سعودي

37- حامد عبدالله أحمد العلي - كويتي

38- أيمن أحمد عبدالغني حسنين - مصري

39- عاصم عبدالماجد محمد ماضي - مصري

40- يحيى عقيل سالمان عقيل - مصري

41- محمد حمادة السيد إبراهيم - مصري

42- عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن - مصري

43- حسين محمد رضا إبراهيم يوسف - مصري

44- أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى - مصري

45- مسلم فؤاد طرفان - مصري

46- أيمن محمود صادق رفعت - مصري

47- محمد سعد عبدالنعيم أحمد - مصري

48- محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقي - مصري

49- أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي - مصري

50- أحمد رجب رجب سليمان - مصري

51- كريم محمد محمد عبدالعزيز - مصري

52- علي زكي محمد علي - مصري

53- ناجي إبراهيم العزولي - مصري

54- شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان - مصري

55- محمد محرم فهمي أبو زيد - مصري

56- عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري - مصري

57- علي حسن إبراهيم عبدالظاهر - مصري

58- مرتضى مجيد السندي - بحريني

59- أحمد الحسن الدعسكي- بحريني

الكيانات:

1- مركز قطر للعمل التطوعي - قطر

2- شركة دوحة أبل (شركة إنترنت ودعم تكنولوجي) - قطر

3- قطر الخيرية - قطر

4- مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية - قطر

5- مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية - قطر

6- سرايا الدفاع عن بنغازي - ليبيا

7- سرايا الأشتر - البحرين

8- ائتلاف 14 فبراير - البحرين

9- سرايا المقاومة - البحرين

10- حزب الله البحريني - البحرين

11- سرايا المختار - البحرين

12- حركة أحرار البحرين - البحرين

السفير الإماراتي لدى روسيا: دول الخليج فقدت كل ثقتها في قطر

لندن - أ.ش.أ: قال سفير الإمارات لدى روسيا عمر سيف غباش امس إن دول الخليج فقدت كل ثقتها في قطر بل ووصلت إلى نقطة النهاية بشأن مناقشة كيف يمكن للأمور أن تتحسن.

وأكد غباش - في تصريحات لصحيفة «غارديان» البريطانية - ضرورة وضع نظام تحقق يضمن التزام قطر بأي صفقة مستقبلية بعدم رعاية الإرهاب أو تمويله.

وقال: «انعدمت الثقة، لقد ذهبت هباء، لذلك، عندما يقول وزير الخارجية القطري: اسمعوا، نحن بحاجة لإجراء حوار، فقد فعلنا ذلك لسنوات عديدة وهذا مجرد تصريح للاستهلاك الغربي».

وأشار غباش إلى ان التحالف الجديد المناهض لقطر، لا يخطط لغزو عسكري أو إلى تغيير النظام الحاكم قسرا من الخارج، قائلا: «إن قطر لديها تاريخ من تغيير النظام من الداخل، ما يعني أن الإمارات سوف ترحب بإبعاد الأمير».

وتابع: «سمعت شائعات وبعض المقالات التي تشير إلى الغزو العسكري، ولكن قطر لديها تاريخ جيد من تغيير النظام من تلقاء نفسها، والأمر متروك للشعب القطري والأسرة المالكة لتقرير ما إذا كان هذا هو النهج الصحيح أم لا، نحن لا ننظر إلى الخيارات العسكرية على الإطلاق، وتركيا هي التي تسرع الموقف».

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن البرلمان التركي كان قد أصدر هذا الأسبوع مشروع قانون يفسح المجال أمام خطط سابقة لإرسال قواته إلى قاعدة جديدة في قطر.

وأضاف غباش: «نعتقد أننا وصلنا إلى أن الأمر بلغ مداه في مناقشة كيفية تحسين الوضع مع القطريين، الذين عرفوا منذ وقت طويل أن لدينا مشاكل حيال تمويلهم للمتطرفين».

ووفقا للصحيفة فإن قطر قد خذلت السعودية والإمارات بعد تراجعها عن التزامها بكبح جماح دعمها للإسلام السياسي رغم مصالحة عام 2014 التي تمت بوساطة الكويت، وتمت معها عودة سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة، بعد التعهد القطري بالعمل لمصلحة مجلس التعاون الخليجي.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت قطر تستطيع أن تقول أي شيء لطمأنة خصومها الخليجيين، أوضح غباش: «صحيح أنه سيكون من الصعب على المدى الطويل أن توافق دول الخليج على توقيع وثيقة أخرى مع قطر، ثم تقرر الأخيرة سحبها لعدة أشهر أو سنوات والاستمرار في تمويل الجماعات المتطرفة، فيتطلب تحقيق ذلك نظام تحقق هائل».

السيسي وملك البحرين: قرار مقاطعة قطر جاء بعد فشل إثنائها عن دعم التنظيمات الإرهابية

القاهرة - خديجة حمودة وأ.ش.أ

اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على تعزيز جهود العمل العربي المشترك لما فيه صالح الدول العربية وشعوبها، وأكدا على ضرورة أن تتأسس العلاقات بين الدول العربية على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أكدا ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة تلك الدول ويدعم استقرارها ويصون سلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الزعيمان بقصر الاتحادية مساء امس الأول، والتي تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اكد خصوصية وتميز العلاقات المصرية - البحرينية، والحرص على الدفع قدما بالعلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، كما أشاد بدور مملكة البحرين وجهودها في تعزيز العمل العربي المشترك.

من جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن تقديره لمواقف مصر الداعمة لمملكة البحرين، مؤكدا أن مصر ستظل دوما ركيزة للأمن القومي العربي والمنطقة.

وأشاد الملك بحرص مصر على التضامن العربي وإيمانها بأن الأمن القومى العربي جزء واحد لا يتجزأ ووقوفها دائما مع أشقائها ضد كل من يهدد أمنهم.

وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء تطرق إلى مختلف جوانب العلاقة المتميزة بين البلدين، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كل الأصعدة، كما بحثا أيضا عددا من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها القرار الجماعي بقطع العلاقات مع دولة قطر، حيث أكد الزعيمان أن هذا القرار جاء بعد تمسك وإصرار قطر على اتخاذ مسلك مناوئ للدول العربية، وبعد أن فشلت محاولات إقصائها عن دعم التنظيمات الإرهابية، فضلا عن إصرارها على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر والبحرين والدول العربية بصورة تهدد أمنها واستقرارها، وتضر بالأمن القومى العربي ووحدة الدول العربية.

مصر تدعو مجلس الأمن إلى التحقيق في دفع قطر مليار دولار لإرهابيين بالعراق

وكالات: دعت مصر مجلس الأمن الدولي للتحقيق في اتهامات بأن قطر دفعت فدية تصل إلى مليار دولار لمنظمة إرهابية تنشط في العراق.

وتقدمت مصر بطلب رسمي إلى مجلس الأمن تطلب فيه التحقيق بصفتها عضوا في الأمم المتحدة مع قطر، بعد ثبوت تقديمها مليار دولار لتنظيمات إرهابية في العراق، بحجة الإفراج عن 26 صيادا قطريا، أغلبيتهم من الأسرة الحاكمة اختطفوا في العراق أثناء رحلتهم للصيد هناك.

وكان عدد من القطريين خطفوا في العراق على يد تنظيم ما يسمى حزب الله العراقي، وبعد مفاوضات بواسطة إيرانية، قامت قطر عبر مجموعات عسكرية تمولها في سورية بتسليم مناطق لقوات النظام السوري تمتد من ريف دمشق إلى حمص وحماة وحلب، إضافة إلى دفع رشوة مالية ضخمة.

وقال الديبلوماسي المصري الكبير في الأمم المتحدة، إيهاب مصطفى للمجلس «ستكون لهذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن، إذا ثبتت صحته، آثار سلبية قطعا على جهود مكافحة الإرهاب على الأرض».

القرضاوي خارج «مجمع الفقه»

الرياض - أ.ف.پ: أنهت «رابطة العالم الإسلامي» عضوية الداعية المصري الشيخ يوسف القرضاوي، احد أبرز رجال الدين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين والمقيم في قطر، في «مجمع الفقه الاسلامي» في جدة، وذلك على خلفية إدراجه في قائمة «إرهاب» سعودية عربية.

وقالت الرابطة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية انها تؤيد القائمة التي أصدرتها المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وأضافت انها اتخذت بناء على ذلك «قرارا بإنهاء عضوية يوسف القرضاوي في المجمع الفقهي الإسلامي» التابع لها، معتبرة ان القائمة تؤكد التزام المملكة السعودية «وشقيقاتها بمحاربة الإرهاب ومحاصرة مصادر تمويله ودعمه».

وزير الإعلام السعودي: مستعدون لتوظيف الإعلاميين العائدين من قطر

الرياض - أ.ش.أ: أكد وزير الثقافة والإعلام د. عواد بن صالح العواد، أن الوزارة ترحب بأبناء الوطن وبناته من الإعلاميين والفنيين العائدين من دولة قطر، مبديا استعداد الوزارة لتوظيفهم بنفس الوظائف التي كانوا عليها في القنوات القطرية.

وأضاف د. العواد في تصريحات أوردتها قناة «العربية الإخبارية» امس أن الإعلام السعودي أثبت للعالم مقدرته على التصدي للأفكار المغرضة والمعلومات المسيئة لبلادنا وشعبنا، كما أثبت مهارته الاحترافية في الوقوف أمام وجه الإعلام المعادي الذي يسعى إلى شق الصف وزعزعة اللحمة الاجتماعية وتهديد أمننا الوطني، وسيذكر التاريخ هذا الموقف المشرف للاعلام السعودي أمام قنوات الزيف والتضليل التي فقدت مصداقيتها ونزاهتها.

ودعا وزير الثقافة والإعلام الجميع إلى التوحد خلف القيادة الحكيمة ومواجهة هذه الحرب الإعلامية الشرسة التي تشن على المملكة، مؤكدا على الروح الوطنية النابعة من الدين الإسلامي الحنيف التي يجب أن تضع الوطن ومقدراته فوق أي اعتبار لأن الوطن أمانة في أعناقنا وعلينا الحفاظ عليه وعلى مكتسباته الحضارية.

وشدد على ضرورة التوعية بعدم الانسياق وراء دعوات ظاهرها مخالف لباطنها ولطالما جنت الويلات على أصحابها، وأن يكون الجميع مع قيادتهم يدا واحدة ضد من يتربص بنا الدوائر.

الريال القطري يهبط لمستوى قياسي جديد أمام الدولار

العربية.نت: هبط الريال القطري لمستوى جديد هو الأدنى في عدة سنوات أمام الدولار في سوق العقود الآجلة استحقاق عام، وسط مخاوف من نزوح رؤوس الأموال بسبب الأزمة الديبلوماسية ومخاوف إزاء الأثر الاقتصادي على قطر في الأمد الطويل بعد أن قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة العلاقات معها.

وزادت العقود الآجلة للدولار مقابل الريال استحقاق عام إلى 630 نقطة مسجلة أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2015 حين أثار هبوط أسعار النفط والغاز قلقا بشأن متانة الاقتصادات الخليجية. وفي ذلك الشهر بلغت العقود الآجلة ذروتها عند 650 نقطة.

وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات، والتي تستخدم في التحوط من مخاطر التعثر عن سداد الديون السيادية القطرية، إلى 93.6 نقطة من 90.1 مساء أمس الاول.

ويربط البنك المركزي في الدوحة الريال القطري عند 3.64 ريالات للدولار، ويسمح بتقلبات محدودة حول هذا المستوى.

الرئيس التركي يصدّق على إرسال قوات إلى قطر

اسطنبول - رويترز: صدق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على تشريع لإرسال قوات إلى قطر تعبيرا عن الدعم للدوحة.

وأقر البرلمان التركي مشروع القانون يوم الأربعاء وأعلن مكتب اردوغان تصديقه عليه في وقت متأخر الليلة قبل الماضية ونشر في الجريدة الرسمية امس لتكتمل بذلك العملية التشريعية لنشر القوات التركية في الدولة العربية.

وقالت صحيفة حريت التركية واسعة الانتشار في موقعها على الإنترنت امس إن طائرات وسفنا حربية تركية سترسل إلى قطر بعد نشر أولي لقوات تركية في قاعدة بالدوحة.

وقالت الصحيفة: «عدد الطائرات والسفن الحربية التركية التي ستتجه إلى القاعدة سيتضح بعد إعداد تقرير يقوم على تقدير أولي (للموقف) في القاعدة».

وأضافت أن وفدا تركيا سيسافر إلى قطر في الأيام المقبلة لتقدير الموقف في القاعدة التي يوجد بها حاليا نحو 90 جنديا تركيا.

ولم يتسن الحصول على تعليق على تقرير حريت من المسؤولين الأتراك لكن الصحيفة قالت إن هناك خططا لنشر ما بين 200 و250 جنديا في غضون شهرين في المرحلة الأولية.

كما صدق اردوغان في وقت متأخر الليلة قبل الماضية على اتفاق آخر بين تركيا وقطر يتعلق بالتعاون في مجال التدريب العسكري.

وأيضا تعهدت تركيا بتوفير إمدادات الغذاء والمياه للدوحة.

وقال الرئيس التركي الذي حاول طويلا أن يلعب دور الوسيط الإقليمي القوي إن أنقرة ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إنهاء الأزمة الحالية.

ألمانيا: هذا وقت الديبلوماسية

دعا وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أمس إلى تكثيف الجهود الديبلوماسية لحل أزمة قطر، وقال إن دول الخليج يجب أن ترفع الحصار البري والبحري والجوي الذي فرضته على قطر هذا الأسبوع. وأضاف قائلا: «لدينا قناعة بأن الوقت الحالي هو وقت الديبلوماسية وعلينا أن نتحاور». وتابع قائلا: «لابد أن نحاول مع رفاقنا الأميركيين، وقبل كل شيء مع رفاقنا في المنطقة، التوصل إلى حلول لاسيما رفع الحصارين البحري والجوي».