خسر حزب المحافظين بزعامة تيريزا ماي، الغالبية المطلقة في البرلمان في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت يوم أمس الخميس، في بريطانيا، بحسب النتائج الرسمية الصادرة الجمعة.

وكشفت النتائج شبه النهائية أن المحافظين في الطليعة لكنهم خسروا نحو 12 مقعدا بينما فازت المعارضة العمالية بنحو ثلاثين مقعدا.

ويشكل ذلك هزيمة شديدة لماي التي دعت إلى انتخابات تشريعية مبكرة أملا بتعزيز غالبيتها في البرلمان وإطلاق يدها في مفاوضات بريكست.

لكن حزب العمال بزعامة جيريمي كوربن الذي قاد حملة وصفت بأنها ناجحة احبط خطط ماي. ودعا كوربن ماي على الفور إلى الاستقالة.

وقال كوربن متوجها إلى ناخبيه في وقت مبكر اليوم الجمعة "لقد خسرت (ماي) مقاعد (عائدة إلى) المحافظين، وخسرت الدعم والثقة. هذا كاف من أجل أن ترحل وتفسح المجال لحكومة تُمثّل حقاً" البريطانيين.