

وصف وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، "حصار" قوى عربية لبلاده بأنه انتهاك للقانون الدولي، وقال إن هناك محاولة لتعبئة الرأي العام الدولي ضد قطر.

واعتبر الوزير القطري في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني خلال زيارة إلى ألمانيا، "الإجراءات التي اتخذت تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني"، مضيفا أنها ستترك تأثيرا سلبيا على المنطقة وتداعيات على شعوب ودول الخليج العربي.

وعزا وزير الخارجية أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية إلى تصعيد إعلامي ونشر لمعلومات مزيفة، مضيفا أنه كان من الأحرى حل المشاكل عن طريق الدبلوماسية والحوار بدلا من التصعيد مع بلاده، مشيرا إلى أن هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية.

ومن جانبه حذر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، من تصعيد الأزمة في الخليج. وقال "المجتمع الدولي وألمانيا أيضا يساورهما قلق كبير إزاء ما يحدث هناك".

وذكر أن بلاده لديها مصلحة في التوصل لحل سلمي للأزمة، موضحا أن الاقتصاد الألماني سيتضرر أيضا مع المواطنين في قطر من آثار الحصار والمقاطعة الدبلوماسية، مؤكدا رفض بلاده لقطع العلاقات وفرض الحصار الذي اعتبره غير مقبول.

وأكد جابريل ضرورة التوصل إلى حل ورفع الحصار الجوي والبحري عن قطر، وقال: "أنا على قناعة راسخة بأن هذه ساعة الدبلوماسية"، معربا عن أمله

في التوصل لحل سريع للأزمة للتركيز مجددا على مكافحة العدو الحقيقي، مشيرا في ذلك إلى تنظيم "داعش".

وذكر جابريل أن قطر شريك استراتيجي في مكافحة الإرهاب، وقال: "قطر جزء مهم من التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي ولا نريد إضعاف هذا

التحالف. يجب التركيز على داعش بعد الانتهاء من الأزمة مع قطر".