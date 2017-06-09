أعلنت شرطة نورثومبريا البريطانية، تحرير كافة الرهان الذين احتجزهم مسلحًا صباح اليوم، في مركز للتوظيف بمدينة نيوكاسل شمال شرقي البلاد.

وقالت الشرطة في بيان "إن جميع الرهائن أصبحوا خارج المبنى فيما لايزال منفذ الهجوم عالقًا بداخله".

واحتجز مسلح عدد من الرهائن في مركز للتوظيف بمدينة نيوكاسل، بحسب بيان سابق لشرطة نورثومبريا .

وأفادت الشرطة بأن الهجوم وقع صباح اليوم الجمعة، نحو الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (7:00 تغ)، واستهدف مركز توظيف "جوب سنتر بلس" في شارع كليفورد بحي بيكر.

وقالت شرطة نورثومبريا في بيانها إن "رجلا يحمل سكينًا اقتحم مبنى مركز التوظيف واحتجز عدد من الموظفين كرهائن، بينما استطاع آخرون من طاقم العمل الفرار".

وأضافت أن الرجل المتورط في الهجوم "يبدو معروفًا للعاملين في المركز".

ولم تعلن شرطة نورثومبريا عن وقوع أي إصابات في صفوف الرهائن، لكن تم إغلاق الطرق ومحطات مترو الأنفاق المحيطة بالمبنى، حتى يتنتهى الضباط من التعامل مع الوضع الراهن.