

الاء خليفه

اكد عميد كلية العمارة بجامعة الكويت، د.عمر خطاب، على جودة واهمية وقيمة شهادة بكالوريوس العمارة، معلنا انها معتمدة من الهيئة الامريكية العالمية لاعتماد البرامج المعمارية والتي قامت بتجديد الاعتماد الاكاديمي المكافئ لقسم العمارة عام 2016 ولمدة 6 سنوات تنتهي في عام 2021 .

جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة 2017 من كلية العمارة بجامعة الكويت والذي اقيم مساء امس الاول في فندق سيمفوني ستايل، بحضور اعضاء هيئة التدريس بالكلية واولياء امور الخريجين والخريجات البالغ عددهم 36 طالباً وطالبة وبتنظيم من جمعية الامريكية لطلبة العمارة – فرع جامعة الكويت.

واعلن خطاب عن حصول قسم العمارة على الاعتماد الاكاديمي المكافئ لأول مرة في عام 2010 ليكون بذلك اول برنامج عمارة في جامعة حكومية غير اميركية على مستوى الخليج والوطن العربي يحصل على هذا الاعتماد.

ودعا خطاب جميع الخريجين العمل على رفعة شأن مهنة العمارة واعطاء صورة مشرفة في الممارسة المهنية، داعيا اياهم لضرورة المحافظة على سلامة المجتمع وكيانه وهويته من خلال محاولة فهم تاريخه وثقافته ومحاولة الارتقاء به عن طريق توفير البيئة المعمارية الملاءمة لانشطته المختلفة من خلال المشاركة الفعالة في كل ما يخدمه ويعلو من شأنه .