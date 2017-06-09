قال مصدر عسكري عراقي إن 20 شخصاً على الأقل قتلوا، وأصيب 6 آخرون بجروح، إثر تفجير انتحاري استهدف اليوم الجمعة، مرآبًا للنقل وسط محافظة كربلاء جنوبي البلاد.

وأوضح المقدم صفاء كامل، أن "انتحاريًا يرتدي حزامًا ناسفًا فجر نفسه صباح اليوم، داخل مرآب النقل الموحد بمنطقة طويريج وسط مدينة كربلاء، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 6 آخرين بجروح".

ولفت إلى أن "التفجير أدى أيضًا إلى احتراق وتضرر عدد من السيارات التي كانت مركونة في المكان".

وأعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة "داعش" مسؤولية التنظيم عن الهجوم .