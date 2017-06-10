طلبت الكنيسة الفنزويلية دعم البابا فرنسيس من اجل توفير مساعدة إنسانية لشعب فنزويلا.

وقال رئيس المؤتمر الأسقفي الفنزويلي دييغو بادرون للصحافيين في الفاتيكان: «كل الشعب يعاني من الجوع ونقص الأدوية وانعدام الأمن» فضلا عن مقتل 66 من المحتجين في شكل عنيف خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وشدد على «اننا لا نمثل أي خط سياسي»، انتقد التعديل الدستوري الذي تسعى إليه الحكومة الاشتراكية في فنزويلا.

وخلال لقاء استمر 50 دقيقة وشارك فيه اثنان من الكرادلة و4 من الأساقفة الفنزويليين، أوضح بابا الفاتيكان انه «متأثر جدا بالمعلومات التي يتلقاها كل يوم فيما يتعلق خصوصا بمعاناة الشعب، وأنه يمكننا الاتكال على دعمه الكامل» بحسب ما قال بادرون.