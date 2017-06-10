أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال شخصين للاشتباه في صلتهما بالهجومين اللذين استهدفا مقر مجلس الشورى (البرلمان) وضريح الخميني وأسفرت عن مقتل 17 شخصا.

ونقل التلفزيون الرسمي امس عن وزارة الاستخبارات قولها «اعتقل شخصان مشتبه بهما على صلة بالهجومين الإرهابيين في طهران، وذلك في منطقة كرمان شاه غرب البلاد.وتم تفكيك بعض الخلايا الإرهابية أيضا».

واشارت وزارة الأمن الى انها تمكنت من كشف واعتقال باقي العناصر الإرهابية المرتبطة باعتداءات طهران قبل ان ينفذوا اي عمل.

وأشارت الوزارة في بيان بثته وكالة «فارس» للأنباء امس الى ان عمليات المداهمة اسفرت ايضا عن ضبط كمية ملحوظة من الأسلحة والمواد المستخدمة في صناعة القنابل واحزمة ناسفة ووسائل اتصالات ووثائق مزورة.

وفي سياق متصل، شهدت العاصمة الإيرانية مراسم تشييع ضحايا الاعتداءين، وبدأت المراسم من امام مقر مجلس الشورى صباحا، وبعد صلاة الجمعة، انطلق موكب من جامعة طهران في اتجاه مقبرة بهشت الزهراء القريبة من ضريح الخميني.

في غضون ذلك، أعلن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي أن الاعتداءات التي نفذها تنظيم داعش في طهران «لن تؤدي سوى إلى تأجيج الكراهية لواشنطن والرياض».

من جهته، اتهم رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بروجردي، واشنطن بانها المخطط الرئيسي للاعتدائين الارهابيين في طهران، بحسب ما نقلت عنه وكالة «فارس».