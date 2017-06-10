أعلن رئيس إقليم «كتالونيا» الاسباني كارليس بويجديمونت، امس أن الاستفتاء حول انفصال الإقليم عن إسبانيا من جانب واحد سيجرى في الأول من أكتوبر المقبل.

وجاء إعلان بويجديمونت رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها حكومة مدريد بعدم شرعية تلك الخطوة التي تأتي في إطار تطبيق «خطة الطريق» التي وضعها البرلمان الكتالوني في العام الماضي للانفصال عن إسبانيا.

وينقسم إقليم «كتالونيا» في شمال شرقي إسبانيا إلى أربع محافظات هي برشلونة وتاراجونا وجيرونا وييدا، وتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا 18.8%.

ويبلغ عدد سكان الإقليم 7.5 ملايين نسمة ويمتد على مساحة 32 ألف كيلومترا مربعا فيما يبلغ طول ساحله المطل على البحر الأبيض المتوسط 850 كيلومترا.