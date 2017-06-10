اعلنت رئاسة الاركان التركية اليوم السبت مقتل جندي تركي متأثرا بجروح أصيب بها مساء امس الجمعة جراء هجوم نفذه عناصر من حزب العمال الكردستاني بسيارة مفخخة على مخفر درك في ولاية (باطمان) جنوب شرق البلاد.

وذكرت رئاسة الاركان التركية في بيان ان ارهابيين من منظمة حزب العمال الكردستاني شنوا هجوما بسيارة مفخخة مساء امس الجمعة على مخفر درك في قضاء (قوزلوق) بولاية (باطمان) ما اسفر عن اصابة جنديين اثنين.

واوضحت ان المصابين نقلا الى مستشفى جامعة دجلة بمدينة (ديار بكر) الا ان احدهما لقي حتفه لاحقا جراء اصابته.

وفي السياق ذاته اعلنت الرئاسة تحييد سلاح الجو التابع لها امس الجمعة اربعة ارهابيين من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية بمنطقة كاتو بولاية (شرناق) جنوب شرق البلاد بعد ان رصدت طائرة بلا طيار موقعا تمركز فيه ارهابيو الحزب استعدادا لتنفيذ هجوم على قوات تشارك في عملية عسكرية بالمنطقة ضد الارهابيين.