قتل 4 عناصر على الأقل من القوات الأمنية والحشد العشائري، ونحو 30 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم السبت، خلال معارك عنيفة اندلعت في قضاءي الشرقاط وبيجي، شمال محافظة صلاح الدين، بحسب مصادر أمنية.

بدوره قال الملازم في الجيش العراقي حاجم الساعدي، إن "عشرات المسلحين من تنظيم داعش شنوا هجوما عنيفا فجر اليوم على قريتي الحورية والخضرانية بقضاء الشرقاط، اندلعت على إثره معارك عنيفة استخدمت فيها مختلف الأسلحة".

وأضاف الساعدي، إن 4 من عناصر الأمن والحشد العشائري (قوات سنية) قتلوا على الأقل، وأصيب 8 بجروح، بينما قتل 14 مسلحا من داعش خلال المعارك التي استمرت نحو 5 ساعات، تمكن خلالها عناصر من التنظيم من التسلل داخل القريتين".

من جهته، قال محمد الجبوري، أحد عناصر الحشد العشائري، إن طائرات مروحية تابعة للجيش العراقي شاركت في المعارك، وتمكنت من تدمير المركبات التابعة للمسلحين، إضافة إلى قتل عدد منهم (لم يحدده).

وأوضح الجبوري أن "قوات الجيش والحشد العشائري فرضوا حظرا شاملا للتجوال في قضاء الشرقاط بعد أن تسلل عناصر التنظيم إلى داخل المدينة، وهناك مخاوف من أن يكون عناصر داعش انتحاريون"، مشيراً أنه "تجري الآن عمليات تمشيط واسعة في القضاء والقرى التابعة له".