كشف صلاح المهيري عضو اللجنة المنظمة العليا رئيس اللجنة المالية عن إجمالي 750 ألف درهم (أكثر من 200 ألف دولار) قيمة جوائز دورة مكتوم بن راشد لسباعيات كرة القدم الرمضانية المقامة في نسختها السابعة على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بمشاركة 20 فريقا.

وقال المهيري : "الجوائز المالية تؤكد على الدعم الكبير الذي تحظى به البطولة من المؤسس الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم خاصة أن البطولة تعد إحدى أهم الفعاليات الرمضانية المتميزة على مستوى الدولة".

وأضاف : "خصصت جوائز مالية للفرق أصحاب المراكز الثلاث الأولى مع منح صاحب المركز الأول جائزة 100 ألف درهم وكأس البطولة والميداليات الذهبية مقارنة بـ 75 ألف درهم لصاحب المركز الثاني والميداليات الفضية و50 ألف درهم للثالث مع الميداليات البرونزية ، كما ستتم مكافأة أصحاب الإنجازات وذلك من خلال جوائز تشجيعية تبلغ كل منها ثلاثة آلاف درهم ستعطى لأفضل لاعب وأفضل هداف وأفضل حارس بجانب جائزة قيمة للفريق المثالي وانتهاء بجوائز لجمهور البطولة".

وأوضح : "الكأس والميداليات المخصصة للبطولة جرى تصميمها في أفخم وأكبر بيوت الأزياء الإيطالية المتخصصة في صناعة الكؤوس والميداليات. وتحملالكأس اسم المرحوم الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم بجانب تصميم الميداليات بنفس الأسلوب.. المستويات الفنية التي شهدتها الأدوار الأولى من النسخة السابعة الحالية كانت كفيلة للكشف مبكرا عن قدرة البطولة في الحفاظ على مكتسباتها واستمراريتها في الحفاظ على النهج والأهداف التي وضعت منذ انطلاقتها الأولى عام 2011".