عبدالعزيز الفضلي

بدأت الادارة العامة للتعليم الخاص بإجراء المقابلات للمعلمين المرشحين لمزاولة مهنة التدريس في المدارس الخاصة التي تحتضن طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالاضافة الي ان المقابلات ستشمل مساعد معلم والخدمات المساندة كاخصائي علاج طبيعي واخصائي تخاطب واخصائي نفسي واخصائي اجتماعي .

وقال مقرر لجنة المقابلات رئيس قسم المدارس الاجنبية في الادارة منصور المنصور أن اللجنة بدأت اعمالها مطلع شهر رمضان المبارك بعد فرز اسماء المتقدمين للعمل في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد مواعيد المقابلات بشكل ساعد علي تسهيل آلية اجراء المقابلات سواء لاعضاء اللجنة او المرشحين موضحا ان عدد الملفات الخاصة بالمرشحين بلغت ١٠٠ ملف سيتم مقابلاتهم تمهيدا لمنح من يجتاز المقابلة موافقة لمزاولة مهنة التدريس او العمل في الوظائف التعليمية المساندة .

واضاف المنصور ان الخاضعين للمقابلات سبق لهم أن خضعوا لاختبار تحريري في الكفاءة المهنية في الهيئة العامة للقوي العاملة وانتقلوا بعدها للمرحلة الثانية وهي الخضوع للمقابلات في التعليم التي تتم الان في مبني الادارة في منطقة مبارك الكبير مشيرا الي منح الموافقة للمرشح ستتيح له العمل في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والانتقال مابين هذه المدارس بعد مراجعه الاداره العامه للتعليم الخاص دون الحاجه الي اعاده الاجراءت من جديد بفتره لاتزيد عن خمسه سنوات من تاريخ اصدار ممارسه المهنه وتعتبر موافقه الادارة اشبه برخصه التعليم .

وبين ان هذه الاجراءات هذه بإيعاز من الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويله للخروج بنتائج تخدم العملية التعليمية وتساهم بخلق بيئة ملائمة لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة .

واوضح ان اللجنة تضم عدد من المتخصصين في مجال الاحتياجات الخاصة سواء في لغة التخاطب او النطق وغيرها من الاعاقات وذلك لما لهذه المجالات من اهمية في ضرورة معرفة امكانيات المرشح ومدي قدرته واستطاعته في العطاء مع طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكداً حرص اللجنة علي اختيار الكفاءات للعمل في المدارس الخاصة بما يضممن توفير الخدمات التعليمية وفق الخطط والاهداف الموضوعة في هذا الاطار .