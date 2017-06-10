قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم السبت ، إن موسكو قلقة بشأن تأزم الوضع في البلاد العربية، مؤكداً دعم تسوية الأزمة القطرية من خلال الحوار.

وأضاف لافروف، خلال الاجتماع مع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن موسكو على قناعة بأن التهديد الرئيسي لبلدان الخليج هو الإرهاب، مؤكداً أنه من الضروري التركيز على التصدي له،بحسب وكالة سبوتنيك. وأوضح وزير الخارجية الروسي، أن موسكو لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، قائلاً: "لا يمكن أن نفرح إزاء الوضع الحالي، بما يتعلق بتدهور العلاقات بين الجيران".

من جانبه، قال وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف ، إن قطر تؤكد على حل الخلافات الخليجية - العربية، بالحوار ومن خلال مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى تقدير بلاده للدور الروسي لاحتواء أزمة قطع

علاقات بين قطر ودول عربية وخليجية.

وقدم محمد بن عبد الرحمن، في كلمته، "الشكر لروسيا لدورها البناء في التغلب على أزمة قطع علاقات دول عربية وخليجية لقطر"، مؤكدا "اعتزام الدوحة مواصلة الحوار الإيجابي مع موسكو"..

كانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر واليمن وموريتانيا ودول آخرى قطعت يوم الاثنين الماضي علاقاتها مع دولة قطر.

وتتهم هذه الدول قطر بدعم "الإرهاب"، كما تعارض علاقات قطر بإيران، بينما تنفي قطر هذا الاتهام.

وترتب على قطع العلاقات إغلاق الحدود ووقف حركة الطيران بين قطر وتلك

الدول.

وأصدرت السعودية ومصر والإمارات والبحرين بيانا مشتركا أعلنت فيه تصنيف 59 شخصا و12 كيانا بقوائم الإرهاب مرتبطة بقطر.