9 من النواب المسلمين أعضاء في «العمال» و3 ينتمون لـ «المحافظين»

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية البريطانية الأخيرة فوز 15 مسلما يمثلون حزبي المحافظين والعمال بمقاعد في مجلس العموم، إضافة إلى شابة مسيحية عربية الأصل، شقت طريقها إلى المجلس عن حزب الديمقراطيين الأحرار.

وذكر موقع «ذا مسلم نيوز» البريطاني امس، أن 12 مسلما من أصل باكستاني فازوا في الانتخابات من إجمالي الفائزين الـ 15، 9 منهم أعضاء في حزب العمال، بينما يتبع الثلاثة الباقين حزب المحافظين.

وجاءت تلك النتائج على خلفية مشاركة 79 مسلما في 66 دائرة انتخابية بأنحاء البلاد، من ضمنهم 40 من أصل باكستاني.

ومن بين الفائزين المسلمين هناك 8 سيدات، بحسب نتائج الانتخابات التي أشارت أيضا إلى ارتفاع نسب المرشحين المسلمين في مدينة برادفورد الغربية شمالي بريطانيا، حيث تنافس أكثر من 4 مسلمين على مقعد واحد.

ومقارنة بالانتخابات البريطانية عام 2015، زاد عدد النواب المسلمين الفائزين بنسبة 60%، إذ لم يزد عدد المسلمين في مجلس العموم السابق عن 9 نواب.

ويعد حزب العمال البريطاني، الوحيد الذي سمح بزيادة عدد المرشحين المسلمين ضمن قوائمه خلال الانتخابات الحالية، إذ ارتفع عدد مرشحيه من 22 عام 2015 إلى 24 مرشح، وفق موقع «أميد» الهندي.

ويعيش في بريطانيا 3 ملايين مسلم من إجمالي عدد السكان البالغ 65 مليونا، وفق إحصاء رسمي عام 2015.

وأوضحت دراسة خاصة بتلفزيون «جيو. تي. في» الباكستاني، أن نحو 60% من مسلمي بريطاني تعود أصولهم إلى آزاد كشمير بباكستان، والهند، وبنغلاديش، وعدد من بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جهة اخرى، تعكف رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي على وضع اللمسات الاخيرة على حكومة الاقلية التي ستترأسها بعد فشل حزبها بالحصول على الاكثرية في الانتخابات الاخيرة. وثبتت ماي الوزراء الاساسيين في مناصبهم، وهو فيليب هاموند للمالية، وبوريس جونسون للخارجية، وديفيد ديفيس للبريكست، وامبر رود للداخلية، وفالكون فالون للدفاع. وستستكمل تشكيلتها الحكومية تمهيدا لاعلانها، وهي تعمل على البحث عن اسماء جديدة لادخالها في الحكومة بدلا من وزراء دولة فقدوا مقاعدهم النيابية الخميس.

هذا، وسيعقد البرلمان الجديد اجتماعه الاول، بعد غد، قبل ان يعقد في التاسع والعشرين من يونيو الحالي اجتماعه الافتتاحي الرسمي الاول، والذي يتزامن مع اليوم الاول من اطلاق محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي «بريكست».