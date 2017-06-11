قال متحدث إن خفر السواحل الليبي انتشل ثماني جثث لمهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي شرقي طرابلس وإن هناك مخاوف من فقد عشرات آخرين.

وقال عيسى الزروق المتحدث باسم خفر السواحل في بلدة القره بوللي إن هذا النوع من القوارب يحمل عادة عددا يتراوح بين 100 و110 أشخاص وغير معروف مصير الباقين.



وقال مسؤولون في خفر السواحل إنه لم يعرف بعد سبب وفاة المهاجرين الذين عثر عليهم صيادون.



وكان أيوب قاسم المتحدث باسم خفر السواحل في طرابلس قال إن مهاجرا من بنجلادش قتل وأصيب آخران في اشتباك وقع يوم الجمعة بين رجال من خفر السواحل ومهربين كانوا يرافقون قوارب للمهاجرين في البحر.



وقال قاسم إنه جرى اعتراض قاربين مطاطين وثالث خشبي يحمل 570 مهاجرا قرب صبراتة غربي طرابلس مما أسفر عن وقوع الاشتباكات مشيرا إلى أن قوات خفر السواحل دمرت قاربا واعتقلت ثلاثة من المهربين.



لكن المتحدث أضاف أن خمسة قوارب مطاطية أبحرت بعد ذلك حاملة مهاجرين بعدما أطلق المهربون النار على خفر السواحل من على الشاطئ ومن القوارب.



وتمثل ليبيا نقطة الانطلاق الأكثر اعتيادا بالنسبة للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر البحر والذين تشهد أعدادهم زيادة كبيرة منذ عام 2014.



ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة وصل إلى إيطاليا هذا العام بحرا أكثر من 61 ألف مهاجر بواسطة قوارب متهالكة ينقلهم فيها مهربون في ليبيا ثم تنقذهم سفن أوروبية بمجرد وصولهم إلى المياه الدولية.