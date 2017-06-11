أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين أمرا ملكيا بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) بالعربية فجر اليوم الأحد نقلا عن وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أنه "إلحاقا ببيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر والإجراءات المتخذة تجاهها نتيجة لتماديها في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، فقد أصدر أمر ملكي بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية وذلك تقديرا للشعب القطري الشقيق والذي يمثل امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين" .
وأشارت إلي أنه إنفاذا لهذا الأمر الملكي خصصت وزارة الداخلية البحرينية هاتف رقم 0097317399821 لتلقي تفاصيل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.