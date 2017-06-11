أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، مقتل 5 متسللين قادمين من الأراضي السورية عبر معبر التنف الحدودي.

ونقل الجيش عبر موقعه الإلكتروني على لسان مصدر عسكري مسؤول (لم يسمه) قوله بأن "قوات حرس الحدود تعاملت خلال 72 ساعة الماضية مع 9 سيارات حاولت الاقتراب من الحدود الأردنية عن طريق معبر التنف".

واستدرك المصدر ذاته "تم تطبيق قواعد الاشتباك والرماية عليها وتراجعت السيارات باتجاه الأراضي السورية".

وتابع "بعد وقت قليل من الحادثة عادت إحدى السيارات ودراجتان باتجاه الأراضي الأردنية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك ونتج عنها قتل 5 أشخاص وتدمير السيارة والدراجتين وتعطيل سيارة أخرى قدمت لإنقاذ المصابين والقتلى".

كما أحبطت قوات حرس الحدود محاولة تسلل لشخصين حاولا اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، وتم إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات المعنية، بحسب البيان.

ويرتبط الأردن وجارته الشمالية سوريا بحدود جغرافية يزيد طولها عن 375 كلم، ويعيش على أراضيه ما يزيد عن 1.3 مليون سوري، نصفهم يحملون صفة لاجئ.