أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على الانترنت أمس سياسية يونانية منعت لفترة وجيزة السفير الألماني لدى أثينا من وضع إكليل زهور عند نصب تذكاري لعدد من قتلى الحرب العالمية الثانية، قائلة إنه ينبغي أن تدفع ألمانيا تعويضات عن أضرار الحرب أولا.

وفي الواقعة التي حدثت أول من امس، اعترضت السياسية اليسارية زوي كونستانتوبولو، المنتمية الى حزب «سيريزا» الحاكم والتي تولت لبعض الوقت رئاسة البرلمان عام 2015، طريق السفير بيتر شوف بينما كان يتقدم لوضع إكليل الزهور من أجل تكريم قتلى الحرب من عناصر وحدة «شوتزشتافل» (إس.إس) النازية الألمانية في قرية ديستومو. وقالت كونستانتوبولو بالإنجليزية للسفير: «ليس لكم حق.. لا بد أن تدفعوا تعويض ألمانيا للضحايا».