إيران ترسل للدوحة منتجات غذائية أصدرت كل من السعودية والبحرين والإمارات، امس توجيهات بمراعاة الحالات الإنسانية للعائلات المشتركة المؤلفة من رعايا الدول الثلاث ومواطنين قطريين.

وفي هذا السياق، صرح مصدر سعودي مسؤول بأنه عطفا على البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر للمبررات الواردة في صيغة القرار وما تضمنه من إجراءات، وما أشار إليه من حرص المملكة العربية السعودية على الشعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة العربية السعودية، وجزء من أرومتها، فقد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تقديرا منه للشعب القطري الشقيق، وأنه إنفاذا لهذا التوجيه الكريم فقد خصصت وزارة الداخلية هاتف رقم (00966112409111) لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

إلى ذلك، أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية، وذلك «تقديرا للشعب القطري الشقيق، والذي يمثل امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين».

وأشار بيان لوكالة الأنباء البحرينية إلى أنه «إلحاقا ببيان قطع العلاقات الديبلوماسية مع دولة قطر، والإجراءات المتخذة تجاهها نتيجة لتماديها في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، فقد صدر أمر ملكي سامي عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية ـ القطرية». وأضافت الوكالة أنه «إنفاذا لهذا الأمر خصصت وزارة الداخلية هاتفا لتلقي تفاصيل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها».

كما أعلنت الإمارات عن إصدار توجيه بمراعاة الحالات الإنسانية للعائلات الإماراتية ـ القطرية المشتركة. وأفادت وكالة وام (الوكالة الإماراتية الرسمية) «بأن رئيس الدولة وجه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية تقديرا منه للشعب القطري الشقيق».

وتابعت أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس دولة الإمارات، «خصصت وزارة الداخلية الهاتف رقم (9718002626+) لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها».

من جانبها، نفت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية التي تشرف على المؤسسات الخيرية في قطر امس دعم هذه المؤسسات للإرهاب

وقالت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في بيان رسمي إنها «تستنكر اتهام المنظمات الإنسانية القطرية بدعم الإرهاب».

وأضافت «لقد عملت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية منذ إنشائها على وضع وتعزيز الإجراءات الإشرافية والرقابية التي تتبناها دولة قطر في مراقبة العمل الإنساني من أجل حمايته من مخاطر الاستغلال السيئ كغسيل الأموال وتمويل الإرهاب».

الى ذلك، تركت قطر لرعايا الدول الخليجية المقاطعة لها حرية البقاء على اراضيها، فيما أرسلت ايران طائرات محملة بالغذاء الى الدوحة

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان امس ان دولة قطر «لم تتخذ اي اجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قامت بقطع العلاقات الديبلوماسية أو تخفيض التمثيل الديبلوماسي مع دولة قطر على أثر الحملات المغرضة والعدائية ضد دولة قطر». واضافت أن «لرعايا هذه الدول الحرية الكاملة في البقاء على أرض دولة قطر وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة في إطار عقود العمل المبرمة معهم وموافقة دولهم أو بناء على تأشيرة الدخول الممنوحة لهم».

من جانبها، اعلنت ايران ارسال طائرات محملة بالغذاء الى الدوحة.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران الايرانية شاهرخ نوش آبادي «حتى الآن ارسلت خمس طائرات تنقل كل منها حوالي تسعين طنا من المنتجات الغذائية والخضار الى قطر»، موضحا ان «طائرة سادسة ستقلع خلال ساعات».

واضاف «سنواصل عمليات الارسال هذه طوال طلب قطر لذلك»، بدون ان يوضح ما اذا كانت هذه الشحنات مساعدات او صفقة تجارية.