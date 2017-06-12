ترامب عن كومي: «جبان».. و«الشيوخ» يستمع لشهادة وزير العدل غداً بشأن الاتصالات مع روسيا

واشنطن- أحمد عبدالله ووكالات

شهـدت عدة مدن في الولايات المتحدة مسيرات مناهـضـة للمـهـاجـرين وخصوصا المسلمين منهم، فيما نظمت مسيرات معاكسة تندد بالكراهية ضد المسلمين معتبرة أنها هي الدافع وراء التنديد بالشريعة الإسلامية. ونظمت مؤسسة «آكت فور أميركا» اليمينية المتطرفة المناهضة للإسلام هذه التظاهرات، بعدما أخفقت ضغوطها من اجل اصدار تشريع يقضي بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

ونظمت هذه المجموعة مسيرات في نيويورك وشيكاغو وبوسطن ودنفر وسياتل إضافة إلى الكثير من المدن الأصغر، وذلك تحت شعار «مسيرة ضد الشريعة»، زاعمة انها دعت للمظاهرات من اجل حماية القيم الأميركية وحرية التعبير. وقوبلت المظاهرات المعادية للمسلمين والمهاجرين، بمسيرات ضخمة مؤيدة للمسلمين، شارك فيها ممثلو الجمعيات الإسلامية والمعارضون لسياسات الرئيس دونالد ترامب.وفاق مجموع عدد المشاركين في المسيرات المؤيدة للمسلمين عدد المنضمين إلى المظاهرات المعادية بكثير. ورفع المؤيدون للمسلمين طيلة المسيرة لافتات كتبت عليها عبارات مؤيدة للإسلام ومعارضة لسياسات ترامب وللعنصرية، وجابت المسيرة منطقة مانهاتن بولاية نيويورك. وأطلق المئات بصوت واحد شعارات من قبيل: «لا لترامب.. لا لأميركا فاشية»، و«ارفع صوتك وقل للاجئين تعالوا إلى الولايات المتحدة»، و«كلنا مسلمون كلنا مهاجرون»، و«اطردوا الفاشيين من الولايات المتحدة» و«لا تحارب المهاجرين بل حارب الجهل». وأشار محمد نعيم أحد منظمي المسيرات المؤيدة للمسلمين والمهاجرين، إلى أهمية مشاركة أفراد من طوائف دينية أخرى في المسيرات المؤيدة للمسلمين.

وأضاف: «في كل دين هناك مجموعات متطرفة وعنصرية، لذلك لا يمكن الدفاع عن الأفكار عن طريق العنف والتفرقة والتمييز، والسبيل الوحيد لتبادل الأفكار باحترام، هو الجلوس معا والتحاور ومحاولة فهم الآخر».

كما شهدت مدينة شيكاغو التابعة لولاية كاليفورنيا مسيرات مؤيدة للمسلمين شارك فيها المئات من الرافضين للتطرف ولسياسات ترامب، فيما اقتصر عدد المتظاهرين ضد المسلمين على عشرات الأشخاص فقط.

وفي بنسلفانيا، كانت الأجواء مشحونة في مسيرة على مشارف هاريسبرج عاصمة الولاية وفصلت حواجز أمنية وأفراد شرطة بين نحو 60 متظاهرا مناهضا للشريعة عن عدد مماثل تقريبا من المتظاهرين المعارضين لهم.

وقالت الشرطة إنه على الرغم من أن الأجواء كانت مشحونة إلا أن الاحتجاج جرى دون أي أعمال عنف أو اعتقالات. من جانبه، طلب مجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية (كير)، أكبر جماعة للدفاع عن حقوق المسلمين في البلاد، من المسلمين توخي الحذر من أعمال عنف محتملة.

وقالت «كير» في تقرير إن الحوادث ضد المسلمين زادت بمعدل 57% خلال العام الماضي بما في ذلك زيادة بنسبة 44% في جرائم الكراهية للمسلمين.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير العدل الأميركي جيف سيشنز انه سيدلي بشهادته، غدا، أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي ستستجوبه حول لقاءاته مع مسؤولين روس خلال الحملة الانتخابية عام 2016.

واشار سيشنز في رسالة عن قراره الإدلاء بشهادته الى تصريحات المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (اف. بي. آي) السابق جيمس كومي الذي تحدث امام اللجنة نفسها الخميس الماضي وقال «في ضوء التقارير المتعلقة بالشهادة الأخيرة التي ادلى بها كومي امام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، من المهم ان تسنح لي فرصة التحدث عن هذه القضايا». واضاف ان هذه اللجنة «هي انسب منبر لمثل هذه القضايا بينما تجري تحقيقا ويمكنها الحصول على معلومات سرية ودقيقة».

في غضون ذلك، اتهم الرئيس دونالد ترامب المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) بأنه «جبان» بعدما سرب للصحافة مضمون اجتماعات خاصة عقداها معا. وكتب ترامب على تويتر امس «أعتقد ان تسريبات كومي ستكون لها اهمية اكبر بكثير مما اعتقد البعض: انها غير قانونية تماما، وتعكس جبنا كبيرا».