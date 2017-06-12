بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هاتفيا، امس، مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من تيلرسون، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة. كما تم خلال الاتصال استعراض الجهود المشتركة بين البلدين في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، وفي مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية سعيا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.