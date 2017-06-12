عدن - إياد أحمد ووكالات

حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما كبيرا في معاركها العسكرية ضد ميليشيات الحوثي وصالح جنوب غرب مدينة تعز وشرق العاصمة صنعاء، وذلك بإسناد مباشر ومكثف من طيران التحالف العربي.

وقالت مصادر ميدانية لـ «الأنباء»: ان قوات الشرعية حررت مديرية الصلو جنوب مدينة تعز بالكامل من ميليشيات الحوثي وصالح وقطعت أحد أهم خطوط إمداد الميليشيات بالتزامن مع تحرير عدة قرى وتباب ومناطق شرق جبل صبر والمسراخ المحاذية لدمنة خدير شرق المدينة وتباب أخرى جنوب غرب تعز.

واستهدفت طائرات التحالف العربي تعزيزات وآليات للميليشيات جنوب غرب تعز ودمرتها بالكامل وقتل وجرح عشرات المتمردين جراء تلك الغارات.

وأضافت المصادر الميدانية أن أكثر من 25 مسلحا من ميليشيات الحوثي وصالح قتلوا وجرح العشرات خلال المواجهات في مختلف جبهات تعز وتمكنت قوات الشرعية من أسر عدد من عناصر المتمردين واغتنام كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وفي العاصمة صنعاء، اشتدت وتيرة المعارك بين الشرعية والميليشيات في مناطق المدفون، والحول، وبران، وبني فرج، وجبل يام بمديرية نهم كبرى مديريات صنعاء وواصلت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع للميليشيات جنوب ووسط العاصمة صنعاء وجددت غاراتها على معسكر ومخازن أسلحة في جبل النهدين وألوية الصواريخ بجبل عطان، بالتزامن مع قصف عنيف للطيران على معسكر «يحيص» بمديرية أرحب شمال صنعاء ومعسكر ضبوة بمديرية سنحان شرقا.

وفي غضون ذلك قتل قائد لواء العمالقة التابع للجيش الوطني العميد حميد التويتي خلال المواجهات الجارية مع ميليشيات الحوثي وصالح شرق العاصمة صنعاء.

وفي محافظة شبوة جنوب شرق اليمن تجددت المعارك العنيفة بين قوات الشرعية والميليشيات في الجبهة الغربية لمديرية عسيلان وشن طيران التحالف غارات استهدفت مواقع للميليشيات في جبل قرن صوفة غرب المديرية.

وفي جبهات الحدود، تواصلت المعارك وتبادل القصف المدفعي العنيف في مديريتي ميدي وحرض وفي مناطق على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية.

وقالت مصادر عسكرية «ان قوات الجيش الوطني استهدفت بقصف مدفعي عنيف مخابئ ومخازن أسلحة للميليشيات وكبدتها خسائر كبيرة بالتزامن مع غارات عنيفة لطائرات التحالف استهدفت مواقع تمركز الميليشيات في مزارع الخضراء ومواقع متفرقة شرق مدينة ميدي وشرق مدينة حرض».

سياسيا، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن «الجهود مستمرة لمساعدة طرفي الأزمة اليمنية على التوصل إلى حل سلمي»، للنزاع المتصاعد منذ أكثر من عامين.

ووصف ولد الشيخ، في تغريدة على حسابه بتويتر، امس، زيارته إلى الرياض، ولقائه بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بـ «الموفقة»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.