أعلنت مجموعة ليبية مسلحة أنها أطلقت سراح سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الذي كانت صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية وحكمت محكمة في طرابلس عليه بالإعدام.

وقالت «كتيبة ابو بكر الصديق» وهي احدى المجموعات المسلحة التي تسيطر على مدينة الزنتان جنوب غرب العاصمة طرابلس ان سيف الإسلام اطلق سراحه مساء الجمعة الفائت طبقا لقانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا. واوضحت الكتيبة في بيان لها على فيسبوك «قررنا اخلاء سبيل السيد سيف الاسلام معمر القذافي وهو حر طليق ونؤكد على انه غادر مدينة الزنتان».

وتسيطر على مدينة الزنتان جماعات مسلحة معارضة لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا والمعترف بها من المجتمع الدولي.

وقال محامي، سيف الإسلام، خالد الزيدي إنه أطلق سراحه في بلدة الزنتان بموجب قانون عفو أقره برلمان شرق ليبيا. وأضاف أن سيف توجه إلى مدينة أخرى لم يذكرها لاعتبارات أمنية.

وكان محامو نجل القذافي قد ذكروا في يوليو 2016 ان موكلهم افرج عنه بموجب عفو اصدرته السلطات الليبية غير المعترف بها في شرق البلاد.

غير ان حكومة الوفاق الوطني الليبية سارعت وقتذاك الى التشديد على ان هذا العفو الصادر في ابريل 2016 لا يمكن تطبيقه على أشخاص متهمين بجرائم ضد الإنسانية مثل سيف الإسلام القذافي.

وفي يونيو 2011 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، متهمة إياه بتأدية «دور رئيسي في تنفيذ خطة» وضعها والده وتستهدف «قمع» الانتفاضة الشعبية «بكل الوسائل».

واعتقل سيف الإسلام في نوفمبر 2011 على ايدي ثوار سابقين في الزنتان.

وفي يوليو 2015 حكمت عليه محكمة في طرابلس بالإعدام بسبب دوره في القمع الدموي لانتفاضة عام 2011.