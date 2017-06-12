كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تشكيلتها الحكومية الجديدة التي لم تطرأ عليها تغييرات كبيرة بعد خسارة حزب المحافظين الحاكم الغالبية البرلمانية في الانتخابات المبكرة.



وعينت رئيسة الوزراء داميان غرين، وزير العمل والتقاعد السابق، نائبا لها بصفته وزير دولة أول.



وعينت وزير الخزانة ديفيد غوك خلفا لغرين، بينما تسلم رئيس مجلس العموم ديفيد ليدنغتون وزارة العدل خلفا لليز تروس التي واجهت انتقادات. وحلت تروس مكان غوك وزيرة للخزانة.



واعتُبرت التغيرات الطفيفة على المناصب الوزارية انعكاساً لموقف ماي الضعيف بعد أن دعت الى الانتخابات المبكرة لتكسب مزيدا من المقاعد إلا أنها خسرتها في اقتراع الخميس في ضربة كبيرة لها.



وفي اعلانها باقي تعييناتها الحكومية الاحد ابقت ماي على جيرمي هنت وزيرا للصحة رغم انتقاده بسبب تعامله مع نظام الرعاية الصحية القومي.



وبقي ليام فوكس وزيرا للتجارة الدولية، المنصب الذي تم استحداثه عقب قرار بريطانيا العام الماضي الخروج من الاتحاد الاوروبي، بهدف البحث عن شركاء جدد للبلاد.



وعينت ماي مايكل غوف وزيرا للبيئة والزراعة بعدما كانت اقالته قبل اقل من سنة من منصب وزير العدل. وقال غوف لـ"سكاي نيوز" "صراحة لم اتوقع هذا المنصب".



وكانت رئاسة الوزراء اعلنت الجمعة أنه لن تجري تغييرات كبيرة في الوزارات الرئيسية حيث بقي وزير المال فيليب هاموند في منصبه رغم تقارير سبقت الانتخابات بأنه قد يقال.



وبقي بوريس جونسون وزيرا للخارجية وديفيد ديفيز وزيرا لبريكست.



واحتفظت وزيرة الداخلية امبر رود بمنصبها وكذلك احتفظ وزير الدفاع مايكل فالون بمنصبه.