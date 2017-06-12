أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الاثنين، نمو أرباحها خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي بنسبة 21.7 % مقارنة بالعام السابق، في حين زادت الإيرادات بنسبة 10.4% خلال الفترة نفسها.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تعكس نتائجنا المالية مرةً أخرى نجاح استراتيجية التوسّع والنمو التي ساعدتنا في التحوّل من شركة طيران إقليمية إلى شركة طيران ضخمة على مستوى عالمي خلال العقدين المنصرمين ".

كان العام المالي الماضي قد شهد إضافة 10 وجهات جديدة إلى شبكة خطوط الشركة القطرية، مع زيادة عدد طائرات أسطولها إلى 196 طائرة.

في الوقت نفسه رفعت الخطوط الجوية القطرية حصتها في شركة "المجموعة الدولية لشركات الطيران" (آي.أيه.جي) التي تمتلك شركة "بريتش ايروايز"

البريطانية وشركة الطيران الإسبانية "أيبيريا" من 24ر15% إلى 01ر20% في يوليو الماضي، كما استحوذت على 10% من أسهم مجموعة "خطوط لاتام الجوية".