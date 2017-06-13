أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن استشهاد ضابط وإصابة رجلي أمن، جراء انفجار عبوة ناسفة في حي الماسورة بمحافظة القطيف.

وقال المتحدث الأمني للوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية «واس» انه:«عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الأحد 16/9/1438 هـ، وأثناء قيام دورية أمن بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف تعرضت لمقذوف متفجر (عبوة ناسفة) ما نتج عنه استشهاد الرائد طارق بن عبداللطيف العلاقي، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء وإصابة رجلي أمن، وحالتهما الصحية مستقرة ولله الحمد».

وأوضح المتحدث أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.