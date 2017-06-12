ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، إقليم جاوا الغربي في أندونيسيا، صباح اليوم الإثنين، بالتوقيت المحلي، دون أن يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

وأعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن مركز الزلزال يقع على بعد 179 كيلومترًا جنوب غربي مدينة "سوكابوني" التابعة للإقليم، وعلى عمق 10 كيلومتر.

من جانبها، ذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا أن السكان في العديد من المناطق وعلى رأسها العاصمة جاكرتا، شعروا بالزلزال الذي وقع الساعة 6.15 صباح اليوم بالتوقيت المحلي (الأحد 23.15 تغ)، وتسبب في حالة ذعر بين السكان.

بدورها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الأندونيسية، عن عدم وجود أي مخاطر من حدوث موجات المد العالي (تسونامي) عقب الزلزال.

وتقع أندونيسيا ضمن ما يسمى بـ"حزام النار" الزلزالي والبركاني، حول المحيط الهادئ، حيث لقي 230 ألف شخص مصرعه فيها، جراء زلزال بقوة 9.1 درجة، وموجات تسونامي أعقبته، عام 2004.