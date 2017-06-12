قال مسؤول عسكري اليوم الاثنين، إن عدد ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية في ميانمار ارتفع إلى 59 قتيلاً اثر انتشال السلطات 26 جثة إضافية أمس الأحد فيما لم تكشف السلطات عن سبب تحطم الطائرة حتى الآن.

ونقلت وكالة أنباء ميانمار عن المسؤول توضيحه إن فرق البحث والإنقاذ عثرت حتى الآن على جثث 26 رجلاً و23 امرأة وتسعة أطفال بالإضافة إلى شخص لم يتم تحديد هويته.

وأضاف المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه إن السلطات تواصل أعمال البحث قبالة الساحل الجنوبي لميانمار مع تحسن الأحوال الجوية بمشاركة تسعة زوارق بحرية وخمس طائرات ومروحيتين من السلاح الجوي إضافة إلى سفن محلية.

يذكر أن الطائرة العسكرية فقدت الأربعاء الماضي وكانت تقل على متنها 122 شخصاً بينهم 108 من العسكريين وأفراد عائلاتهم إضافة إلى طاقم مكون من 14 فردا.

وفقدت الطائرة اتصالها بأبراج المراقبة بعد 29 دقيقة من إقلاعها واختفت قبالة ساحل منطقة (تانينثاري) جنوبي ميانمار أثناء رحلتها من مدينة (مييك) إلى مدينة (يانغون).