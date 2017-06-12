انتقلت سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب وابنها بارون للعيش في البيت الأبيض، بعد حوالي 5 أشهر من تسلم دونالد ترامب، منصب الرئاسة.

وكتبت ميلانيا، على حسابها على موقع "تويتر"، مساء الأحد (فجر الإثنين بتوقيت غرينتش)، "أتطلع إلى الذكريات التي سنسجلها في منزلنا الجديد"، برفقة صورة من نافذة الغرفة الحمراء في البيت الأبيض تظهر نصب واشنطن.

وقررت ميلانيا، البقاء في برج ترامب في نيويورك إلى أن ينتهي العام الدراسي لابنها بارون (11 عاما)، وهو القرار الذي انتقده العديد من الأمريكيين.

وميلانيا، هي أول زوجة لرئيس الولايات المتحدة لا تنتقل للبيت الأبيض بعد أداء زوجها لليمين الدستوري رئيسا للبلاد.

وكانت ميشيل أوباما، انتقلت إلى واشنطن قبل زوجها باراك أوباما، للبحث عن مدرسة جديدة لابنتيهما.