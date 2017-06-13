اعتقلت السلطات الروسية زعيم المعارضة أليكسي نافالني في منزله امس، وذلك وفقا لما أعلنته زوجته يوليا نافالني في تغريدة على «تويتر».

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن اعتقال نافالني جاء بعد دعوته لتنظيم مسيرات حاشدة في جميع أنحاء روسيا للاحتجاج ضد الفساد.

كما اعتقلت الشرطة الروسية أكثر من 200 شخص معظمهم في موسكو وسان بطرسبورغ، خلال تظاهرات مناهضة للفساد بحسب ما أفادت منظمة «او في دي ـ انفو» غير الحكومية.

وأحصت المنظمة المتخصصة في متابعة الاعتقالات خلال التظاهرات احتجاز 121 شخصا في موسكو و137 في سان بطرسبورغ.