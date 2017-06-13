تسير حركة المسافرين والطيران في مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، بشكل طبيعي، وفق ما رصده مراسل الأناضول.

وتابع المراسل من داخل مطار حمد سير المسافرين والرحلات، ضمن الوفد الإعلامي الذي نظمه قسم الإعلام الخارجي بوكالة الأنباء القطرية الرسمية.



وتواصل رحلات الطيران، التي تسيرها الخطوط القطرية، الإنطلاق إلى وجهاتها النهائية بدون توقف، وفق الجدول الزمني المخطط لها، باستثناء الدول الأربع التي فرضت حظراً على الطيران القطري.



وتغادر الكثير من العائلات الأجنبية المقيمية في قطر، مع انتصاف شهر رمضان، لقضاء عطلة عيد الفطر مع أهاليهم.

ولجأت الدوحة، إلى استخدام المجال الجوي الصومالي، للتغلب على بعض العقبات التي فرضتها الدول المقاطعة.