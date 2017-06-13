قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية في تصريحات بثتها شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) اليوم إن منظمة تابعة للأمم المتحدة يجب أن تعلن "عدم قانونية" الإجراءات التي اتخذتها دول خليجية تجاه حركة النقل الجوي القطري بعد أن قطعت علاقاتها مع الدوحة في خلاف دبلوماسي.

وانتقد أكبر الباكر الدول التي قاطعت قطر لإغلاقهم مجالهم الجوي أمام الطيران القطري. ووجه مناشدته إلى المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة والتي تدير اتفاقية شيكاغو التي تضمن حرية تحليق الطيران المدني.



وقال "لدينا قنوات قانونية لمعارضة هذا... الإيكاو يجب أن تشارك بقوة وأن تلقي بثقلها لكي تعلن أنه إجراء غير قانوني".

وقال الباكر إن 18 وجهة وصول أصبحت الآن محظور دخول الخطوط القطرية إليها.

وانتقد أيضا مكاتب الشركة في السعودية والإمارات.



وقال " مكاتب شركات الطيران ليست أذرعا سياسية... جرى إغلاق مكاتبنا كما لو كنا منظمة للجريمة. ليس مسموحا لنا بأن نرد الأموال المدفوعة إلى ركابنا."



وأضاف أنه يشعر "بخيبة أمل شديدة" تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال إن الولايات المتحدة "يجب أن تكون القائد الذي يحاول كسر هذا الحصار وألا تجلس وتراقب ما يحدث وتسكب الوقود على النار."

وخاض ترامب الأسبوع الماضي في أسوأ نزاع عربي خليجي في سنوات وأشاد بالضغط على قطر التي تتهمها السعودية والإمارات العربية والبحرين بدعم إيران وتمويل جماعات إسلامية وهي اتهامات تنكرها الدوحة.



وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة وول ستريت جورنال قال الباكر إنه لن يؤجل أي طلبات لشراء طائرات ولن يجمد خطط توسعة في دول أخرى مثل الهند.

وأعلنت الخطوط القطرية يوم الأحد زيادة قدرها 21.7 بالمئة في الأرباح الصافية في سنتها المالية الماضية المنتهية في مارس آذار بدعم من إستراتيجية للاستثمار والتوسع.