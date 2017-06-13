أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين انه سيلتقي الاسبوع الجاري وزراء خارجية كل من الكويت والسعودية والإمارات لبحث سبل تخفيف التوتر الجاري بين دولة قطر وجيرانها من دون ان يذكر مكان الاجتماع او تحديد اليوم .

وقال جونسون في تصريح صحفي عقب لقائه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني انه كان على اتصال واطلاع مع نظرائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون حول تطورات الأوضاع بجميع تفاصيلها داعيا " جميع الأطراف الى الامتناع عن أي تصعيد آخر ".

وحث جونسون الأطراف الخليجية على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الأوضاع وإيجاد حل سريع لنزع فتيل الأزمة مشيدا في هذا السياق بجهود الوساطة التي يقوم بها سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للتوصل الى حل.