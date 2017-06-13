أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها ملتزمة بقرارها الصادر في 5 يونيو الحالي بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور في أجوائها السيادية.

كما أعلنت الإمارات والبحرين، التزامهما أيضا بتنفيذ القرار المذكور الذي اتخذته في سياق مقاطعة قطر.

وأشار بيان الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، وكذلك بيان الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، وبيان شؤون الطيران المدني بوزارة الاتصالات والمواصلات في البحرين، إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من وإلى دولة قطر.

وأوضح البيان أنه في ما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء المملكة العربية السعودية من وإلى دولة قطر، فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني بما لا يقل عن أربع وعشرين ساعة، متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بياناً يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.