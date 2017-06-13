دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، اليوم الاثنين، قيادات الداخلية إلى مزيد من الجهد والعطاء والمثابرة في الأداء نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب مضاعفة اليقظة والاستعداد.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن الشيخ خالد الجراح أكد خلال زيارة قام بها لمعسكر قوات الأمن الخاصة بمناسبة الشهر الفضيل أهمية الجوانب الإنسانية والاجتماعية التي تجسد عمق الروابط داخل المؤسسة الأمنية والتي تعد حافزا لبذل المزيد من العطاء.

وأشاد وزير الداخلية بإخوانه وأبنائه من منتسبي قطاع الأمن الخاص على جهودهم المخلصة والمتميزة والمستمرة خاصة في هذه الأيام المباركة.

وشدد على أن النجاحات التي تحققها المؤسسة الأمنية جاءت بتوفيق من المولى عز وجل ثم بالتوجيهات السديدة والرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد وبفضل تعاون أبناء الكويت الكرام.

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات والشكر والتقدير إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد "الذي يتابع باستمرار جهود وزارة الداخلية وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء على دعمهم الدائم لرجال الأمن وتقديرهم لدورهم المخلص وتفانيهم في أداء المهام المنوطة" .

ومن ناحيته عاهد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، الشيخ خالد الجراح بأنه وجميع القيادات الأمنية ورجال الأمن ينفذون ويلتزمون بتوجيهاته لمواصلة النجاحات التي تحققت معربا عن عميق امتنانه وتقديره للشيخ الجراح على حسن رعايته ودعمه المتواصل لأبنائه وإخوانه منتسبي وزارة الداخلية.

واوضح البيان ان هذه الزيارة تهدف الى توثيق الروابط الاجتماعية كما انها تاتي مواكبة لهذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم ومواصلة للتقاليد التي أرستها القيادة العليا للمؤسسة الأمنية في دعم الروابط مع منتسبيها.

وحضر الإفطار مدير عام الادارة العامة لمكتب الوزير اللواء علي الفارس ومدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني العميد عادل الحشاش.