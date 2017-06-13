قال مسؤولون من خدمة المارشال الأمريكية- وهي وكالة اتحادية لإنفاذ القانون- إن السلطات الأمريكية ألقت القبض على رئيس بنما السابق الهارب ريكاردو مارتينيلي ،المطلوب لدى بنما بتهم التجسس السياسي، قرب ميامي أمس الاثنين.

وذكر ماني بوري مساعد رئيس مكتب الخدمة في ميامي أن مارتينيلي اعتقل بينما كان يغادر منزلا خارج ميامي مساء أمس.

وأضاف بوري أن خدمة المارشال كانت قد وضعت المنزل تحت المراقبة وطلبت من وزارة العدل الأمريكية إصدار أمر اعتقال بعد طلب قدمته بنما في سبتمبر لتسلم مارتينيلي.

وقال بوري إن مارتينيلي نقل إلى مركز احتجاز اتحادي في ميامي ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة جزئية اليوم الثلاثاء للبت في أمر تسليمه.

وأصدرت الشرطة الدولية (الانتربول) أمر اعتقال بحق مارتينيلي الشهر الماضي.

والرئيس السابق متهم باستخدام أموال عامة للتجسس على أكثر من 150 من خصومه السياسيين خلال فترة رئاسته من 2009 إلى 2014.

وقال لويس إدواردو كاماتشو المتحدث باسم مارتينيلي في بيان "الولايات المتحدة ديمقراطية تحترم فيها القوانين وحقوق المواطنين. سيستخدم فريق الدفاع عن الرئيس السابق مارتينيلي الضمانات التي تكفلها سيادة القانون".