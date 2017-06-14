دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي وصفه بـ«كبير الخليج»، إلى إيجاد حل للأزمة الخليجية.

وقال أردوغان في كلمة امس، أمام أعضاء الكتلة النيابة لحزب العدالة والتنمية، الذي يتراسه، في العاصمة أنقرة، «اعتقد أنه يجب على عاهل السعودية باعتباره كبير الخليج أن يحل هذه المسألة».



وأضاف «كما اعتقد بضرورة أن يقود (العاهل السعودي) الخطوات الواجب اتخاذها من أجل هذا الأمر».



وأكد الرئيس التركي أن قطر ليست دولة داعمة للإرهاب بل أكثر بلد يحارب مع تركيا ضد تنظيم داعش الإرهابي، وشدد أن الاتهامات الموجهة إلى قطر لن تعود بالنفع على المنطقة.