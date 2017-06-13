نفذت إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في فرع بلدية محافظة الفروانية حملة تفتيشية على أحد الجمعيات التعاونية وعدد من المحلات والمطاعم الملاصقة لها بالمحافظة وأسفرت الحملة عن تحرير 22 مخالفة أغذية وإعلانات.

وفي هذا السياق أكدت العلاقات العامة على أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية لدورها الرقابي في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين من خلال التأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية المتعلقة بصلاحية المادة الغذائية للاستهلاك الآدمي.

وأضافت بأن الحملة التفتيشية التي تم تنفيذها تعد مكملة للجولات الاعتيادية التفقدية التي ينفذها المفتشون بالإدارة على الجمعيات والأسواق والمخازن الغذائية للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.

وأوضحت العلاقات العامة بأن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير 22 مخالفة تضمنت تحرير7 مخالفات تداول مواد غذائية في ظروف غير صحية ، تحرير 6 مخالفات عدم التقيد بقواعد النظافة العامة ، تحرير 5 مخالفات عدم التقيد بالاشتراطات الصحية وتحرير 4 مخالفات إقامة إعلان بترخيص منتهي .