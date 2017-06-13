صرح وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب انه صدم بتدني مستوى الجهوزية القتالية للجيش الأميركي، عازيا ذلك إلى سنوات من التقشف و16 عاما من الحروب المتواصلة.

من جهة أخرى، حذر ماتيس من أن كوريا الشمالية أصبحت التهديد الاكثر الحاحا للسلام والامن، واشار الى ان الولايات المتحدة يجب ان تتبع اسلوبا مختلفا في أفغانستان بدون ان يذكر اي تفاصيل.

وقال ماتيس الجنرال السابق في سلاح البحرية امام لجنة القوات المسلحة "تقاعدت من الخدمة العسكرية بعد ثلاثة اشهر على دخول التقشف حيز التنفيذ". واضاف "بعد اربع سنوات عدت الى الوزارة وصدمت بما رأيته بشأن جهوزيتنا القتالية"، مؤكدا ان "ما من عدو في الميدان الحق ضررا بجهوزية جيشنا كما فعل التقشف".