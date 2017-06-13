قال مصدر ديبلوماسي جيبوتي إن قطر اتخذت قراراً بإنهاء الوساطة التي كانت تقودها بين بلاده وإريتريا، وتضمن ذلك سحب القوات القطرية المنتشرة على الحدود بين البلدين، وإعادة ملف الأزمة للأمم المتحدة.

وأوضح المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن "الحكومة الجيبوتية تلقت رسالة رسمية من وزارة الخارجية القطرية حول إنهاء وساطة قطر بين جيبوتي وإريتريا".

وأشار إلى أن "قطر ستبلغ رسميًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإنهاء الوساطة".

ولفت المصدر إلى أن "جيبوتي تحترم القرار القطري، وهي ستجري اتصالاتها مع الدوحة بشأن إنهاء مهمة قواتها المنتشرة على الحدود بين جيبوتي وإريتريا؛ وإعادة الملف الحدودي إلى الأمم المتحدة".

يشار إلى أن أيًا من الدول الثلاثة، قطر وجيبوتي وإريتريا، لم يصدر عنها، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أي بيان رسمي حول ما ذكره المصدر.

ويربط المراقبون قرار قطر بإنهاء وساطتها بموقف جيبوتي وإريتريا من الأزمة الخليجية؛ إذ كانت جيبوتي أعلنت في 7 يونيو الجاري تخفيض مستوى تمثيلها الديبلوماسي في الدوحة، تضامناً مع موقف الدول المقاطعة لقطر.

ويشير المراقبون إلى أن سحب القوات القطرية من الشريط الحدودي بين جيبوتي وإريتريا سيخلق فراغًا ما لم تبادر الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي لنشر قوات هناك.

يذكر أن قطر تتوسط بين جيبوتي وإرتيريا، منذ النزاع الحدودي بين البلدين في 2008، وفي إطارة الوساطة قامت الدوحة بنشر المئات من قواتها على طول حدود البلدين، بعدما نجحت في إقناع البلدين بتوقيع اتفاقية سلام بينهما في الدوحة عام 2010.