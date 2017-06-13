أعلنت وزارة الصحة العراقية، وفاة طفل وامرأة ونقل 750 شخصاً إلى المستشفيات، نتيجة تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة إفطار بمخيم "الخارز" شرق الموصل.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين/الثلاثاء، إنه تم نقل نحو 100 مصاب إلى مستشفيات أربيل (شمال) والباقي تم معالجتهم موقعياً من قبل كوادر صحة نينوى بالتنسيق مع الطواقم الطبية في أربيل (بالإقليم الكردي شمالي العراق).

وأوضحت الوزارة أن "عدد الوفيات اثنان هما طفل وامرأة من الذين تم إجلاءهم، وتم توفير سيارات الإسعاف وفتح مخازن صحة (محافظة) نينوى لتجهيز الأدوية والمستلزمات الضرورية".

من جهته، شكّل البرلمان العراقي لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات حالات التسمم التي شهدها المخيم مساء أمس.

وقال رعد الدهلكي، رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي، إن "لجنة تحقيق مشتركة من البرلمان ووزارة الهجرة والمهجرين ستتولى اليوم التحقيق بملابسات حالات التسمم التي شهدها مخيم الخازر شرق الموصل".

وأوضح الدهلكي، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن النازحين في مخيم الخازر تناولوا وجبات غذائية منتهية الصلاحية وزّعت لهم مساء أمس قبل موعد الإفطار، ما تسبب بحالات تسمم واسعة في المخيم".

فيما أكد أن "اللجنة ستكشف تفاصيل الحادثة وتعلن النتائج".