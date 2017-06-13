أكدت الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون، شيخة العدواني، إن الكويت تحرص على دعم ورعاية الفئات الاجتماعية المحتاجة للرعاية منذ قبل ظهور النفط ومستمرة في توفيرها الرعاية والدعم لهذه الفئات، لافتة إلى أن وزارة الشؤون متمثلة في إدارة رعاية الأسرة تقدم المساعدات المالية للكثير من الفئات الاجتماعية ومنها الأرامل والأيتام وهذا جزء من الرعاية الاجتماعية المتكاملة التي توفر حكومة الكويت ومؤسسات المجتمع المدني في رعاية وحماية الفئات الاجتماعية المحتاجة.

هذا وأكد رئيس مجلس إدارة البغلي للابن البار إبراهيم البغلي، إن المبرة منذ انطلاق العمل بجائزة الابن أخذت على عاتقها نشر فضيلة بر الوالدين بين الأجيال عبر تكريم كوكبة من البارين سنوياً بالإضافة إلى تشجيع الإبداع عبر تنوع الجوائز وتكريم الأبناء الفائزين الذين يرعون أمهاتهم الأرامل بالتزامن مع الْيَوْمَ العالمي للأرامل وهو جزء من أنشطة المبرة ، لافتا إلى أن تكريم الْيوم يشمل 7 من أبناء الكويت البارين في أمهاتهم الأرامل الذي قدموا الكثير لأبنائهم .

بدوره اكد رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن، أن مبرة البعلي للابن البار ومنذ عشر سنوات وهي تعمل على نشر فضيلة البر بالوالدين في المجتمع والحفاظ على هذه الفضيلة المتميز بها المجتمع الكويت ، موضحا انه كل عام وبمناسبة اليوم العالمي لأرامل تحرص المبرة على تكريم مجموعة من الأبناء البررة الفائزين في جائزة الابن البار وهم يقوموا برعاية أمهاتهم الأرامل الذي رعوا الأسرة منفردا بعد وفاة الزوج وهذا اقل ما نقدمه لهذه الفئة التي قدمت الكثير للمجتمع.