"الحكم بالإعدام" الصادر بحق قطر غير مقبول ..والاتهامات الموجهة ضدها لن تعود بالنفع على المنطقة





أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن محادثات قطرية فرنسية تركية اليوم الثلاثاء لبحث الأزمة في منطقة الخليج.

وقال أردوغان في تصريح له إن عزل قطر "لا إنساني ومخالف للقيم الإسلامية"،مشيرا إلى أن الأخيرة كانت صاحبة أكثر المواقف حسما في قتال تنظيم"داعش" هي وتركيا ، وبالتالي الحكم بالإعدام الذي صدر ضدها غير مقبول، مؤكدا على أن الاتهامات الموجهة ضدها لن تعود بالنفع على المنطقة.

ودعا أردوغان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى حل الأزمة باعتباره كبير الخليج.

ومن ناحية ثانية رأى الرئيس التركي أن الإقدام على استقلال شمال العراق خطوة خاطئة وتهدد وحدة أراضيه.