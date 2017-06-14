أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة مستعدة لتزويد قطر بالغذاء والمستلزمات الطبية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، إذا احتاج القطريون لذلك.



وأشار الجبير إلى أن المملكة العربية السعودية استخدمت حقها في منع قطر من استعمال مجالها الجوي والبحري، لكنها رغم ذلك تركت الباب مفتوحا أمام حركة العائلات.



وقال «الموانئ مفتوحة.. المطارات مفتوحة، ما قمنا به هو أننا منعنا عليهم استخدام مجالنا الجوي.. وهذا حق سعودي. المجال الجوي السعودي ممنوع فقط على الخطوط الجوية القطرية والطائرات القطرية.. ولا أحد آخر. موانئ قطر الستة مفتوحة ويمكنهم الدخول والخروج منها كما يشاؤون. فقط لا يمكنهم عبور حدودنا. لهذا فمن الناحية التقنية هذا ليس حصارا.. لقد سمحنا بحركة العائلات بين البلدين، ومستعدون لتزويد قطر بالغذاء والمستلزمات الطبية في حالة الحادة إلى ذلك عبر مركز الملك سلمان».